Макаров Иосиф Ефимович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти12.08.1941
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Макарова Ольга Семеновна
Смерть
12.08.1941
Калевала, Калевальский муниципальный район, Республика Карелия
Погиб в бою.Похоронен в братской могиле. https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=1043818