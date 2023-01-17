Макаров Иосиф Ефимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Макаров Иосиф Ефимович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

12.08.1941

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1915 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Макарова Ольга Семеновна

Смерть
12.08.1941
Калевала, Калевальский муниципальный район, Республика Карелия
Погиб в бою.Похоронен в братской могиле. https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=1043818
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