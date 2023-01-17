Лобанов (Лиукконен) Симеон Исайевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лобанов (Лиукконен) Симеон Исайевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.01.1873 ст.

Дата смерти

?.03.1942

Пол

Мужской

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.1873 ст.

Отец: Лиукконен Исаак Абрам

Мать: Рямойнен Ева Йохан

Рождение ребёнка
16.03.1915

Дочь: Макарова Ольга Семеновна

Мать ребёнка: Лиукконен Мария

Зрекино, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
?.03.1942
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Умер в блокаду.Похоронен на Пискаревском кладбище.
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