Лобанов (Лиукконен) Симеон Исайевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.01.1873 ст.
Дата смерти?.03.1942
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.1873 ст.
Отец: Лиукконен Исаак Абрам
Мать: Рямойнен Ева Йохан
Рождение ребёнка
16.03.1915
Дочь: Макарова Ольга Семеновна
Мать ребёнка: Лиукконен Мария
Зрекино, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
?.03.1942
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Умер в блокаду.Похоронен на Пискаревском кладбище.