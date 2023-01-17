Суконщикова Александра
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ирина Александровна
Отец ребёнка: Суконщиков Александр Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Наталья Александровна
Отец ребёнка: Суконщиков Александр Васильевич
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
Неизвестно