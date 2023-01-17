Суконщикова Александра — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Суконщикова Александра

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ирина Александровна

Отец ребёнка: Суконщиков Александр Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Суконщиков Александр Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Наталья Александровна

Отец ребёнка: Суконщиков Александр Васильевич

Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
Неизвестно
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