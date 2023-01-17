(Суконщикова) Наталья Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Суконщикова) Наталья Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1871 г.р.

Мать

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Суконщиков Александр Васильевич

Мать: Суконщикова Александра

Рождение ребёнка
До 1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Работа или профессия
Неизвестно
врач-педиатр
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
Неизвестно
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