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Пахомов Пахом Малафеевич

Место рождения

Заречье, Пустошкинский район, Псковская область

Дата рождения

Около 1820

Дата смерти

24.03.1891 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1820

Отец: не указан

Мать: не указана

Заречье, Пустошкинский район, Псковская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Клепакова (Пахомова) Матрёна Пахомовна

Мать ребёнка: Пахомова Софья Фёдоровна

Заречье, Пустошкинский район, Псковская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пахомова Софья Фёдоровна

Рождение ребёнка
Около 1845

Сын: Пахоменко Степан Пахомович

Мать ребёнка: Пахомова Софья Фёдоровна

Заречье, Пустошкинский район, Псковская область
Рождение ребёнка
Около 1854

Сын: Пахомов Иван Пахомович

Мать ребёнка: Пахомова Софья Фёдоровна

Заречье, Пустошкинский район, Псковская область
Рождение ребёнка
Около 1866

Дочь: Якименко (Пахомова) Дарья Пахомовна

Мать ребёнка: Пахомова Софья Фёдоровна

Заречье, Пустошкинский район, Псковская область
Рождение ребёнка
16.04.1872 ст.

Дочь: Пахомова Агафья Пахомовна

Мать ребёнка: Пахомова Софья Фёдоровна

Заречье, Пустошкинский район, Псковская область
Рождение ребёнка
19.09.1874 ст.

Дочь: Песоцкая (Пахомова) Любовь Пахомовна

Мать ребёнка: Пахомова Софья Фёдоровна

Заречье, Пустошкинский район, Псковская область
Смерть
24.03.1891 ст.
Заречье, Пустошкинский район, Псковская область

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