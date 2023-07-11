Пахомов Пахом Малафеевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1820
Дата смерти24.03.1891 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1820
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Клепакова (Пахомова) Матрёна Пахомовна
Мать ребёнка: Пахомова Софья Фёдоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пахомова Софья Фёдоровна
Рождение ребёнка
Около 1845
Сын: Пахоменко Степан Пахомович
Мать ребёнка: Пахомова Софья Фёдоровна
Рождение ребёнка
Около 1854
Мать ребёнка: Пахомова Софья Фёдоровна
Рождение ребёнка
Около 1866
Дочь: Якименко (Пахомова) Дарья Пахомовна
Мать ребёнка: Пахомова Софья Фёдоровна
Рождение ребёнка
16.04.1872 ст.
Дочь: Пахомова Агафья Пахомовна
Мать ребёнка: Пахомова Софья Фёдоровна
Рождение ребёнка
19.09.1874 ст.
Дочь: Песоцкая (Пахомова) Любовь Пахомовна
Мать ребёнка: Пахомова Софья Фёдоровна
Смерть
24.03.1891 ст.