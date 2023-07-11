Пахомова Софья Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1825
Дата смерти30.08.1913 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1825
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Клепакова (Пахомова) Матрёна Пахомовна
Отец ребёнка: Пахомов Пахом Малафеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1845
Сын: Пахоменко Степан Пахомович
Отец ребёнка: Пахомов Пахом Малафеевич
Рождение ребёнка
Около 1854
Отец ребёнка: Пахомов Пахом Малафеевич
Рождение ребёнка
Около 1866
Дочь: Якименко (Пахомова) Дарья Пахомовна
Отец ребёнка: Пахомов Пахом Малафеевич
Рождение ребёнка
16.04.1872 ст.
Дочь: Пахомова Агафья Пахомовна
Отец ребёнка: Пахомов Пахом Малафеевич
Рождение ребёнка
19.09.1874 ст.
Дочь: Песоцкая (Пахомова) Любовь Пахомовна
Отец ребёнка: Пахомов Пахом Малафеевич
Смерть
30.08.1913 ст.