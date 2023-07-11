Пахомова Софья Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПахомова Софья Фёдоровна

Пахомова Софья Фёдоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1825

Дата смерти

30.08.1913 ст.

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1825

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Клепакова (Пахомова) Матрёна Пахомовна

Отец ребёнка: Пахомов Пахом Малафеевич

Заречье, Пустошкинский район, Псковская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пахомов Пахом Малафеевич

Рождение ребёнка
Около 1845

Сын: Пахоменко Степан Пахомович

Отец ребёнка: Пахомов Пахом Малафеевич

Заречье, Пустошкинский район, Псковская область
Рождение ребёнка
Около 1854

Сын: Пахомов Иван Пахомович

Отец ребёнка: Пахомов Пахом Малафеевич

Заречье, Пустошкинский район, Псковская область
Рождение ребёнка
Около 1866

Дочь: Якименко (Пахомова) Дарья Пахомовна

Отец ребёнка: Пахомов Пахом Малафеевич

Заречье, Пустошкинский район, Псковская область
Рождение ребёнка
16.04.1872 ст.

Дочь: Пахомова Агафья Пахомовна

Отец ребёнка: Пахомов Пахом Малафеевич

Заречье, Пустошкинский район, Псковская область
Рождение ребёнка
19.09.1874 ст.

Дочь: Песоцкая (Пахомова) Любовь Пахомовна

Отец ребёнка: Пахомов Пахом Малафеевич

Заречье, Пустошкинский район, Псковская область
Смерть
30.08.1913 ст.
Заречье, Пустошкинский район, Псковская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.