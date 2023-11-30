Якименко (Пахомова) Дарья Пахомовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Якименко (Пахомова) Дарья Пахомовна

Место рождения

Заречье, Пустошкинский район, Псковская область

Дата рождения

Около 1866

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1866

Отец: Пахомов Пахом Малафеевич

Мать: Пахомова Софья Фёдоровна

Заречье, Пустошкинский район, Псковская область
Бракосочетание
05.02.1889 ст.

Муж: Якименко Владимир Иванович

Неведро, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
01.01.1890 ст.

Сын: Якименко Иван Владимирович

Отец ребёнка: Якименко Владимир Иванович

Малинники, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
08.09.1895 ст.

Дочь: Якименко Вера Владимировна

Отец ребёнка: Якименко Владимир Иванович

Малинники, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
19.07.1898 ст.

Сын: Якименко Гавриил Владимирович

Отец ребёнка: Якименко Владимир Иванович

Малинники, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
02.12.1906 ст.

Дочь: Якименко Варвара Владимировна

Отец ребёнка: Якименко Владимир Иванович

Малинники, Шалаховская волость, Невельский уезд
Смерть
Неизвестно
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