Якименко (Пахомова) Дарья Пахомовна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1866
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1866
Отец: Пахомов Пахом Малафеевич
Мать: Пахомова Софья Фёдоровна
Бракосочетание
05.02.1889 ст.
Неведро, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
01.01.1890 ст.
Сын: Якименко Иван Владимирович
Отец ребёнка: Якименко Владимир Иванович
Рождение ребёнка
08.09.1895 ст.
Дочь: Якименко Вера Владимировна
Отец ребёнка: Якименко Владимир Иванович
Рождение ребёнка
19.07.1898 ст.
Сын: Якименко Гавриил Владимирович
Отец ребёнка: Якименко Владимир Иванович
Рождение ребёнка
02.12.1906 ст.
Дочь: Якименко Варвара Владимировна
Отец ребёнка: Якименко Владимир Иванович
Смерть
Неизвестно