Клепакова (Пахомова) Матрёна Пахомовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Клепакова (Пахомова) Матрёна Пахомовна

Место рождения

Заречье, Пустошкинский район, Псковская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Пахомов Пахом Малафеевич

Мать: Пахомова Софья Фёдоровна

Заречье, Пустошкинский район, Псковская область
Рождение ребёнка
02.01.1881 ст.

Сын: Клепаков Пётр Афанасьевич

Отец ребёнка: Клепаков Афанасий Гаврилович

Якимово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
Около 1883

Дочь: Грищенко Ксения Афанасьевна

Отец ребёнка: Клепаков Афанасий Гаврилович

Якимово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
07.11.1885 ст.

Дочь: Хренова Матрёна Афанасьевна

Отец ребёнка: Клепаков Афанасий Гаврилович

Якимово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
02.03.1892 ст.

Дочь: Шевцова Анна Афанасьевна

Отец ребёнка: Клепаков Афанасий Гаврилович

Якимово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
06.01.1897 ст.

Сын: Клепаков Григорий Афанасьевич

Отец ребёнка: Клепаков Афанасий Гаврилович

Якимово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Клепаков Афанасий Гаврилович

Смерть
Неизвестно
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