Клепакова (Пахомова) Матрёна Пахомовна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: Пахомов Пахом Малафеевич
Мать: Пахомова Софья Фёдоровна
Рождение ребёнка
02.01.1881 ст.
Сын: Клепаков Пётр Афанасьевич
Отец ребёнка: Клепаков Афанасий Гаврилович
Рождение ребёнка
Около 1883
Дочь: Грищенко Ксения Афанасьевна
Отец ребёнка: Клепаков Афанасий Гаврилович
Рождение ребёнка
07.11.1885 ст.
Дочь: Хренова Матрёна Афанасьевна
Отец ребёнка: Клепаков Афанасий Гаврилович
Рождение ребёнка
02.03.1892 ст.
Дочь: Шевцова Анна Афанасьевна
Отец ребёнка: Клепаков Афанасий Гаврилович
Рождение ребёнка
06.01.1897 ст.
Сын: Клепаков Григорий Афанасьевич
Отец ребёнка: Клепаков Афанасий Гаврилович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно