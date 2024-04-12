Хренова (Клепакова) Матрёна Афанасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хренова (Клепакова) Матрёна Афанасьевна

Место рождения

Якимово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

07.11.1885 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1885 ст.

Отец: Клепаков Афанасий Гаврилович

Мать: Клепакова Матрёна Пахомовна

Якимово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
24.05.1906 ст.

Муж: Хренов Филипп Михайлович

Неведро, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
29.06.1907 ст.

Дочь: Хренова Татьяна Филипповна

Отец ребёнка: Хренов Филипп Михайлович

Кортялево, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
?.04.1909

Сын: Хренов Терентий Филиппович

Отец ребёнка: Хренов Филипп Михайлович

Кортялево, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
16.12.1911 ст.

Дочь: Хренова Мавра Филипповна

Отец ребёнка: Хренов Филипп Михайлович

Кортялево, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
11.07.1914 ст.

Дочь: Хренова Ольга Филипповна

Отец ребёнка: Хренов Филипп Михайлович

Кортялево, Шалаховская волость, Невельский уезд
Смерть
Неизвестно
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