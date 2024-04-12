Хренова (Клепакова) Матрёна Афанасьевна
Место рождения
Дата рождения07.11.1885 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1885 ст.
Бракосочетание
24.05.1906 ст.
Неведро, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
29.06.1907 ст.
Дочь: Хренова Татьяна Филипповна
Отец ребёнка: Хренов Филипп Михайлович
Кортялево, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
?.04.1909
Сын: Хренов Терентий Филиппович
Отец ребёнка: Хренов Филипп Михайлович
Кортялево, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
16.12.1911 ст.
Дочь: Хренова Мавра Филипповна
Отец ребёнка: Хренов Филипп Михайлович
Кортялево, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
11.07.1914 ст.
Дочь: Хренова Ольга Филипповна
Отец ребёнка: Хренов Филипп Михайлович
Кортялево, Шалаховская волость, Невельский уезд
Смерть
Неизвестно