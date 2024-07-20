Никитина (Смелова) Екатерина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никитина (Смелова) Екатерина Ивановна

Место рождения

Завод, Кадуйский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

16.11.1902

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.11.1902

Отец: Смелов Иван Михайлович

Мать: Смелова Параскева Самеоновна

Завод, Кадуйский муниципальный район, Вологодская область
Нашли запись в МК Ф 496, К 137, стр. 22(об)-23
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Никитин Афонасий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Никитин Леонид

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Маргорита

Отец ребёнка: не указан

Старше бабушки Руфы, родилась зпримерно за 20 лет до войны. Сама не воевала, но была подруга, которая ушла на фронт.

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