Никитина (Смелова) Екатерина Ивановна
Место рождения
Дата рождения16.11.1902
ПолЖенский
Отец
Мать
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.11.1902
Нашли запись в МК Ф 496, К 137, стр. 22(об)-23
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Никитин Афонасий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Никитин Леонид
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Маргорита
Отец ребёнка: не указан
Старше бабушки Руфы, родилась зпримерно за 20 лет до войны. Сама не воевала, но была подруга, которая ушла на фронт.