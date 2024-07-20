Смелов Иван Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смелов Иван Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: Смелов Михаил

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Смелов Александр Иванович

Мать ребёнка: Смелова Параскева Самеоновна

Бракосочетание
08.02.1902

Жена: Смелова Параскева Самеоновна

Нашли запись в МК Ф 496, К 137, стр. 29(об)-30
Рождение ребёнка
16.11.1902

Дочь: Никитина Екатерина Ивановна

Мать ребёнка: Смелова Параскева Самеоновна

Завод, Кадуйский муниципальный район, Вологодская область
Нашли запись в МК Ф 496, К 137, стр. 22(об)-23
Смерть
Неизвестно

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