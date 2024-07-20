Смелов Иван Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1880
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880
Отец: Смелов Михаил
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Смелов Александр Иванович
Мать ребёнка: Смелова Параскева Самеоновна
Бракосочетание
08.02.1902
Нашли запись в МК Ф 496, К 137, стр. 29(об)-30
Рождение ребёнка
16.11.1902
Дочь: Никитина Екатерина Ивановна
Мать ребёнка: Смелова Параскева Самеоновна
Завод, Кадуйский муниципальный район, Вологодская область
Нашли запись в МК Ф 496, К 137, стр. 22(об)-23
Смерть
Неизвестно