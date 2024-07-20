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Смелова Параскева Самеоновна

Место рождения

Чурово, Кадуйский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879

Отец: не указан

Мать: не указана

Чурово, Кадуйский муниципальный район, Вологодская область
Со слов бабушки Руфы
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Смелов Александр Иванович

Отец ребёнка: Смелов Иван Михайлович

Бракосочетание
08.02.1902

Муж: Смелов Иван Михайлович

Нашли запись в МК Ф 496, К 137, стр. 29(об)-30
Рождение ребёнка
16.11.1902

Дочь: Никитина Екатерина Ивановна

Отец ребёнка: Смелов Иван Михайлович

Завод, Кадуйский муниципальный район, Вологодская область
Нашли запись в МК Ф 496, К 137, стр. 22(об)-23
Смерть
Неизвестно

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