Смелова Параскева Самеоновна
Место рождения
Дата рождения1879
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879
Отец: не указан
Мать: не указана
Со слов бабушки Руфы
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Смелов Александр Иванович
Отец ребёнка: Смелов Иван Михайлович
Бракосочетание
08.02.1902
Нашли запись в МК Ф 496, К 137, стр. 29(об)-30
Рождение ребёнка
16.11.1902
Дочь: Никитина Екатерина Ивановна
Отец ребёнка: Смелов Иван Михайлович
Завод, Кадуйский муниципальный район, Вологодская область
Нашли запись в МК Ф 496, К 137, стр. 22(об)-23
Смерть
Неизвестно