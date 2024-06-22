Колпаков Тимофей Романов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1844
Дата смерти03.03.1885
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844
Бракосочетание
15.02.1867
Куштомак, Еловский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
20.03.1868
Сын: Колпаков Гавриил Тимофеев
Мать ребёнка: Колпаков (Калабина) Мария Лукина
Рождение ребёнка
19.05.1870
Дочь: Азанов (Колпакова) Елена Тимофеева
Мать ребёнка: Колпаков (Калабина) Мария Лукина
Рождение ребёнка
10.01.1880
Дочь: (Колпакова) Татьяна Тимофеева
Мать ребёнка: Колпаков (Калабина) Мария Лукина
Рождение ребёнка
11.08.1882
Мать ребёнка: Колпаков (Калабина) Мария Лукина
Смерть
03.03.1885
Похороны
05.03.1885
Рождение ребёнка
27.03.1885
Дочь: (Колпакова) Мария Тимофеева
Мать ребёнка: Колпаков (Калабина) Мария Лукина