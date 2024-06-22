Колпаков Тимофей Романов 1844 — найти родственников по фамилии на Familio
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Колпаков Тимофей Романов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1844

Дата смерти

03.03.1885

Пол

Мужской

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844

Отец: Колпаков Роман Николаевич

Мать: Колпаков (Пирожкова) Александра Иванова

Бракосочетание
15.02.1867

Жена: Колпаков (Калабина) Мария Лукина

Куштомак, Еловский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
20.03.1868

Сын: Колпаков Гавриил Тимофеев

Мать ребёнка: Колпаков (Калабина) Мария Лукина

Большебороды, Осинский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
19.05.1870

Дочь: Азанов (Колпакова) Елена Тимофеева

Мать ребёнка: Колпаков (Калабина) Мария Лукина

Большебороды, Осинский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
10.01.1880

Дочь: (Колпакова) Татьяна Тимофеева

Мать ребёнка: Колпаков (Калабина) Мария Лукина

Большебороды, Осинский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
11.08.1882

Сын: Колпаков Андрей Тимофеев

Мать ребёнка: Колпаков (Калабина) Мария Лукина

Большебороды, Осинский уезд, Пермская губерния
Смерть
03.03.1885
Большебороды, Осинский уезд, Пермская губерния
Похороны
05.03.1885
Большебороды, Осинский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
27.03.1885

Дочь: (Колпакова) Мария Тимофеева

Мать ребёнка: Колпаков (Калабина) Мария Лукина

Большебороды, Осинский уезд, Пермская губерния

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