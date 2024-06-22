Колпаков Андрей Тимофеев
Место рождения
Дата рождения11.08.1882
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.08.1882
Крещение
15.08.1882
с. Верх-Буй, Осинский уезд, Пермская уберния
Бракосочетание
23.01.1904
Лайга, Куединский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
06.12.1904
Сын: Колпаков Спиридон Андреев
Мать ребёнка: Колпаков (Фаддеева) Татиана Лукианова
Рождение ребёнка
04.07.1906
Мать ребёнка: Колпаков (Фаддеева) Татиана Лукианова
Рождение ребёнка
13.07.1909
Мать ребёнка: Колпаков (Фаддеева) Татиана Лукианова
Рождение ребёнка
26.07.1910
Дочь: (Колпакова) Евдокия Андреева
Мать ребёнка: Колпаков (Фаддеева) Татиана Лукианова
Рождение ребёнка
26.09.1911
Мать ребёнка: Колпаков (Фаддеева) Татиана Лукианова
Рождение ребёнка
04.02.1916
Дочь: (Колпакова) Агафия Андреева
Мать ребёнка: Колпаков (Фаддеева) Татиана Лукианова
Смерть
Неизвестно