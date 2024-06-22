Колпаков Андрей Тимофеев 11.08.1882 — найти родственников по фамилии на Familio
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Колпаков Андрей Тимофеев

Место рождения

Большебороды, Осинский уезд, Пермская губерния

Дата рождения

11.08.1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

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Место
Комментарий
Рождение
11.08.1882

Отец: Колпаков Тимофей Романов

Мать: Колпаков (Калабина) Мария Лукина

Большебороды, Осинский уезд, Пермская губерния
Крещение
15.08.1882
с. Верх-Буй, Осинский уезд, Пермская уберния
Бракосочетание
23.01.1904

Жена: Колпаков (Фаддеева) Татиана Лукианова

Лайга, Куединский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
06.12.1904

Сын: Колпаков Спиридон Андреев

Мать ребёнка: Колпаков (Фаддеева) Татиана Лукианова

Большебороды, Осинский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
04.07.1906

Сын: Колпаков Феодор Андреев

Мать ребёнка: Колпаков (Фаддеева) Татиана Лукианова

Большебороды, Осинский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
13.07.1909

Сын: Колпаков Иоанн Андреев

Мать ребёнка: Колпаков (Фаддеева) Татиана Лукианова

Большебороды, Осинский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
26.07.1910

Дочь: (Колпакова) Евдокия Андреева

Мать ребёнка: Колпаков (Фаддеева) Татиана Лукианова

Большебороды, Осинский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
26.09.1911

Сын: Колпаков Иаков Андреев

Мать ребёнка: Колпаков (Фаддеева) Татиана Лукианова

Большебороды, Осинский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
04.02.1916

Дочь: (Колпакова) Агафия Андреева

Мать ребёнка: Колпаков (Фаддеева) Татиана Лукианова

Большебороды, Осинский уезд, Пермская губерния
Смерть
Неизвестно

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