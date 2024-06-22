Колпаков (Пирожкова) Александра Иванова 1820 — найти родственников по фамилии на Familio
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Колпаков (Пирожкова) Александра Иванова

Место рождения

д. Зародники, Оханский уезд

Дата рождения

1820

Дата смерти

04.06.1890

Пол

Женский

Добавил:

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Место
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Рождение
1820

Отец: Пирожков Иван

Мать: не указана

д. Зародники, Оханский уезд
Рождение ребёнка
25.12.1839

Сын: Колпаков Василий Романов

Отец ребёнка: Колпаков Роман Николаевич

Усть-Буть, Сарапульский округ, Уральская область
Бракосочетание
09.02.1840

Муж: Колпаков Роман Николаевич

с. Дальне-Дубровское, Оханский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
04.12.1840

Дочь: Печенегин (Колпакова) Анна Романовна

Отец ребёнка: Колпаков Роман Николаевич

Усть-Буть, Сарапульский округ, Уральская область
Рождение ребёнка
1844

Сын: Колпаков Тимофей Романов

Отец ребёнка: Колпаков Роман Николаевич

Рождение ребёнка
10.01.1846

Дочь: (Колпакова) Татиана Романова

Отец ребёнка: Колпаков Роман Николаевич

д. Бут, Оханский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
1848

Сын: Колпаков Илья Романов

Отец ребёнка: Колпаков Роман Николаевич

Рождение ребёнка
14.11.1850

Дочь: (Колпакова) Мария Романова

Отец ребёнка: Колпаков Роман Николаевич

Большебороды, Осинский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
13.01.1852

Сын: Колпаков Петр Романов

Отец ребёнка: Колпаков Роман Николаевич

Большебороды, Осинский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
18.09.1854

Дочь: (Колпакова) Фекла Романова

Отец ребёнка: Колпаков Роман Николаевич

Большебороды, Осинский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
1857

Дочь: (Колпакова) Матрона Романова

Отец ребёнка: Колпаков Роман Николаевич

Большебороды, Осинский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
14.08.1859

Сын: Колпаков Андрей Романов

Отец ребёнка: Колпаков Роман Николаевич

Большебороды, Осинский уезд, Пермская губерния
Смерть
04.06.1890
Большебороды, Осинский уезд, Пермская губерния
Похороны
06.06.1890
Большебороды, Осинский уезд, Пермская губерния

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