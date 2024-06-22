Колпаков (Пирожкова) Александра Иванова
Место рожденияд. Зародники, Оханский уезд
Дата рождения1820
Дата смерти04.06.1890
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Отец: Пирожков Иван
Мать: не указана
д. Зародники, Оханский уезд
Рождение ребёнка
25.12.1839
Отец ребёнка: Колпаков Роман Николаевич
Бракосочетание
09.02.1840
с. Дальне-Дубровское, Оханский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
04.12.1840
Дочь: Печенегин (Колпакова) Анна Романовна
Отец ребёнка: Колпаков Роман Николаевич
Рождение ребёнка
1844
Отец ребёнка: Колпаков Роман Николаевич
Рождение ребёнка
10.01.1846
Дочь: (Колпакова) Татиана Романова
Отец ребёнка: Колпаков Роман Николаевич
д. Бут, Оханский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
1848
Отец ребёнка: Колпаков Роман Николаевич
Рождение ребёнка
14.11.1850
Дочь: (Колпакова) Мария Романова
Отец ребёнка: Колпаков Роман Николаевич
Рождение ребёнка
13.01.1852
Отец ребёнка: Колпаков Роман Николаевич
Рождение ребёнка
18.09.1854
Дочь: (Колпакова) Фекла Романова
Отец ребёнка: Колпаков Роман Николаевич
Рождение ребёнка
1857
Дочь: (Колпакова) Матрона Романова
Отец ребёнка: Колпаков Роман Николаевич
Рождение ребёнка
14.08.1859
Отец ребёнка: Колпаков Роман Николаевич
Смерть
04.06.1890
Похороны
06.06.1890