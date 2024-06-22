Колпаков (Калабина) Мария Лукина
Место рожденияд. Тунбай, Осинский уезд, Пермская губерния
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
д. Тунбай, Осинский уезд, Пермская губерния
Бракосочетание
15.02.1867
Куштомак, Еловский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
20.03.1868
Сын: Колпаков Гавриил Тимофеев
Отец ребёнка: Колпаков Тимофей Романов
Рождение ребёнка
19.05.1870
Дочь: Азанов (Колпакова) Елена Тимофеева
Отец ребёнка: Колпаков Тимофей Романов
Рождение ребёнка
10.01.1880
Дочь: (Колпакова) Татьяна Тимофеева
Отец ребёнка: Колпаков Тимофей Романов
Рождение ребёнка
11.08.1882
Отец ребёнка: Колпаков Тимофей Романов
Рождение ребёнка
27.03.1885
Дочь: (Колпакова) Мария Тимофеева
Отец ребёнка: Колпаков Тимофей Романов