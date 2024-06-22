Колпаков (Калабина) Мария Лукина Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Колпаков (Калабина) Мария Лукина

Место рождения

д. Тунбай, Осинский уезд, Пермская губерния

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

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Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

д. Тунбай, Осинский уезд, Пермская губерния
Бракосочетание
15.02.1867

Муж: Колпаков Тимофей Романов

Куштомак, Еловский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
20.03.1868

Сын: Колпаков Гавриил Тимофеев

Отец ребёнка: Колпаков Тимофей Романов

Большебороды, Осинский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
19.05.1870

Дочь: Азанов (Колпакова) Елена Тимофеева

Отец ребёнка: Колпаков Тимофей Романов

Большебороды, Осинский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
10.01.1880

Дочь: (Колпакова) Татьяна Тимофеева

Отец ребёнка: Колпаков Тимофей Романов

Большебороды, Осинский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
11.08.1882

Сын: Колпаков Андрей Тимофеев

Отец ребёнка: Колпаков Тимофей Романов

Большебороды, Осинский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
27.03.1885

Дочь: (Колпакова) Мария Тимофеева

Отец ребёнка: Колпаков Тимофей Романов

Большебороды, Осинский уезд, Пермская губерния

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