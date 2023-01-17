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Ялица Петр Федоров

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Место рождения

Новое Село, Хмельницька область

Дата рождения

1831

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: Ялица Федор Федоров

Мать: не указана

Новое Село, Хмельницька область
Бракосочетание
Около 1854

Жена: ?

Рождение ребёнка
09.05.1855

Сын: Ялица Николай Петров

Мать ребёнка: ?

Новое Село, Хмельницька область
Бракосочетание
Около 1867

Жена: Ялица (войткова) Евдокия

Рождение ребёнка
16.05.1868

Сын: Ялица Федор Петров

Мать ребёнка: Ялица (войткова) Евдокия

Новое Село, Хмельницька область
Рождение ребёнка
1874

Сын: Ялица Емелиян Петров

Мать ребёнка: Ялица (войткова) Евдокия

Новое Село, Хмельницька область
Смерть
Неизвестно
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