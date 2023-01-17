Ялица Петр Федоров
Место рождения
Дата рождения1831
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831
Отец: Ялица Федор Федоров
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1854
Жена: ?
Рождение ребёнка
09.05.1855
Сын: Ялица Николай Петров
Мать ребёнка: ?
Бракосочетание
Около 1867
Жена: Ялица (войткова) Евдокия
Рождение ребёнка
16.05.1868
Сын: Ялица Федор Петров
Мать ребёнка: Ялица (войткова) Евдокия
Рождение ребёнка
1874
Сын: Ялица Емелиян Петров
Мать ребёнка: Ялица (войткова) Евдокия
Смерть
Неизвестно