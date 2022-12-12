Ялица (Войткова) (Войткова) Евдокия
Место рожденияНе указано
Дата рождения1847
Дата смерти1875
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1867
Муж: Ялица Петр Федоров
Рождение ребёнка
16.05.1868
Сын: Ялица Федор Петров
Отец ребёнка: Ялица Петр Федоров
Рождение ребёнка
1874
Сын: Ялица Емелиян Петров
Отец ребёнка: Ялица Петр Федоров
Смерть
1875