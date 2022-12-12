Ялица (Войткова) (Войткова) Евдокия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ялица (Войткова) (Войткова) Евдокия

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1847

Дата смерти

1875

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1831 г.р.

Дети

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1867

Муж: Ялица Петр Федоров

Рождение ребёнка
16.05.1868

Сын: Ялица Федор Петров

Отец ребёнка: Ялица Петр Федоров

Новое Село, Хмельницька область
Рождение ребёнка
1874

Сын: Ялица Емелиян Петров

Отец ребёнка: Ялица Петр Федоров

Новое Село, Хмельницька область
Смерть
1875
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