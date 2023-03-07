Ялица Федор Петров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ялица Федор Петров

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Место рождения

Новое Село, Хмельницька область

Дата рождения

16.05.1868

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.05.1868

Отец: Ялица Петр Федоров

Мать: Ялица (войткова) Евдокия

Новое Село, Хмельницька область
Бракосочетание
1887

Жена: Ялица (кондратова) Евдокия

Военная служба
1889
Рождение ребёнка
1893

Сын: Ялыця (ялица) Игнатий Феодорович

Мать ребёнка: Ялица (кондратова) Евдокия

Новое Село, Хмельницька область
Рождение ребёнка
15.03.1905

Дочь: Русецкая (ялица) Мария Федоровна

Мать ребёнка: Ялица (кондратова) Евдокия

Новое Село, Хмельницька область
Смерть
Неизвестно
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