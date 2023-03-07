Ялица Федор Петров
Место рождения
Дата рождения16.05.1868
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.05.1868
Отец: Ялица Петр Федоров
Мать: Ялица (войткова) Евдокия
Бракосочетание
1887
Военная служба
1889
Рождение ребёнка
1893
Сын: Ялыця (ялица) Игнатий Феодорович
Мать ребёнка: Ялица (кондратова) Евдокия
Рождение ребёнка
15.03.1905
Дочь: Русецкая (ялица) Мария Федоровна
Мать ребёнка: Ялица (кондратова) Евдокия
Смерть
Неизвестно