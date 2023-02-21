Оболенская (Дондукова-Корсакова) Надежда Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1877
Дата смерти13.05.1900
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877
Бракосочетание
15.01.1895
Рождение ребёнка
11.12.1895
Сын: Оболенский Александр Сергеевич
Отец ребёнка: Оболенский Сергей Дмитриевич
Пятигорск, город-курорт Пятигорск, Ставропольский край
Смерть
13.05.1900
Кисловодск, город-курорт Кисловодск, Ставропольский край