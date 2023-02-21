Оболенская (Дондукова-Корсакова) Надежда Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Оболенская (Дондукова-Корсакова) Надежда Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1877

Дата смерти

13.05.1900

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877

Отец: Дондуков-Корсаков Михаил Александрович

Мать: Дондукова-Корсакова Мария Ивановна

Бракосочетание
15.01.1895

Муж: Оболенский Сергей Дмитриевич

Рождение ребёнка
11.12.1895

Сын: Оболенский Александр Сергеевич

Отец ребёнка: Оболенский Сергей Дмитриевич

Пятигорск, город-курорт Пятигорск, Ставропольский край
Смерть
13.05.1900
Кисловодск, город-курорт Кисловодск, Ставропольский край
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