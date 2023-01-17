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Оболенский Сергей Дмитриевич

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Место рождения

Шаховское, Узловский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

27.07.1968

Дата смерти

28.02.1943

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
15.01.1895

Жена: Оболенская Надежда Михайловна

Рождение ребёнка
11.12.1895

Сын: Оболенский Александр Сергеевич

Мать ребёнка: Оболенская Надежда Михайловна

Пятигорск, город-курорт Пятигорск, Ставропольский край
Смерть
28.02.1943
Потьма, Зубово-Полянский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение
27.07.1968

Отец: не указан

Мать: не указана

Шаховское, Узловский муниципальный район, Тульская область
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