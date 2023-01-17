Оболенский Сергей Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения27.07.1968
Дата смерти28.02.1943
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
15.01.1895
Рождение ребёнка
11.12.1895
Сын: Оболенский Александр Сергеевич
Мать ребёнка: Оболенская Надежда Михайловна
Пятигорск, город-курорт Пятигорск, Ставропольский край
Смерть
28.02.1943
Потьма, Зубово-Полянский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение
27.07.1968
Отец: не указан
Мать: не указана