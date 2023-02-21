Медведева (Маршева) Александра Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Медведева (Маршева) Александра Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1819

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Вычислено 1797 г.р.

Мать

Вычислено 1798 г.р.

Муж

1817 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1819

Отец: Маршев Иван Тимофеев

Мать: Маршева Анастасия Кузьмина

Бракосочетание
11.01.1836

Муж: Медведев (медведин) Иван Тимофеев

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Поручители По жениху Онаго ж Села уделная кресьяне Герасим Иваноф Неомоф, Иван Матвеиф Шеронов, Алексей Варламов Добрякоф; по невесте Того ж села уделная кресьяне Егор Матьвеиф Медведиф, Павил Леоньть... Показать все
Смерть
Неизвестно
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