Медведева (Маршева) Александра Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1819
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Рождение
Вычислено 1819
Отец: Маршев Иван Тимофеев
Бракосочетание
11.01.1836
Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Поручители По жениху Онаго ж Села уделная кресьяне Герасим Иваноф Неомоф, Иван Матвеиф Шеронов, Алексей Варламов Добрякоф; по невесте Того ж села уделная кресьяне Егор Матьвеиф Медведиф, Павил Леоньть... Показать все
Смерть
Неизвестно