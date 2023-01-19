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Бобров Василий Яковлевич

Место рождения

Заблагар, Заларинский муниципальный район, Иркутская область

Дата рождения

1858

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858

Отец: Бобров Яков

Мать: Стефанида

Заблагар, Заларинский муниципальный район, Иркутская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шабалина Ефимия Иоанновна (Ивановна)

Место жительства
1858
Заблагар, Заларинский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
1893

Сын: Бобров Петр Васильевич

Мать ребёнка: Шабалина Ефимия Иоанновна (Ивановна)

Заблагар, Заларинский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
1896

Дочь: Боброва Варвара Васильевна

Мать ребёнка: Шабалина Ефимия Иоанновна (Ивановна)

Рождение ребёнка
1898

Сын: Бобров Иван Васильевич

Мать ребёнка: Шабалина Ефимия Иоанновна (Ивановна)

Рождение ребёнка
1898

Сын: Бобров Иван Васильевич

Мать ребёнка: Шабалина Ефимия Иоанновна (Ивановна)

Смерть
Неизвестно

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