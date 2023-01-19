Бобров Василий Яковлевич
Место рождения
Дата рождения1858
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858
Отец: Бобров Яков
Мать: Стефанида
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
1858
Рождение ребёнка
1893
Мать ребёнка: Шабалина Ефимия Иоанновна (Ивановна)
Рождение ребёнка
1896
Дочь: Боброва Варвара Васильевна
Мать ребёнка: Шабалина Ефимия Иоанновна (Ивановна)
Рождение ребёнка
1898
Мать ребёнка: Шабалина Ефимия Иоанновна (Ивановна)
Рождение ребёнка
1898
Мать ребёнка: Шабалина Ефимия Иоанновна (Ивановна)
Смерть
Неизвестно