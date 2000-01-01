Ефимия Иоанновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1854
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854
Отец: Иоанн
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1893
Отец ребёнка: Бобров Василий Яковлевич
Рождение ребёнка
1895
Дочь: Боброва Варвара Васильевна
Отец ребёнка: Бобров Василий Яковлевич
Рождение ребёнка
1898
Отец ребёнка: Бобров Василий Яковлевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно