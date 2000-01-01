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Ефимия Иоанновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1854

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854

Отец: Иоанн

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1893

Сын: Бобров Петр Васильевич

Отец ребёнка: Бобров Василий Яковлевич

Рождение ребёнка
1895

Дочь: Боброва Варвара Васильевна

Отец ребёнка: Бобров Василий Яковлевич

Рождение ребёнка
1898

Сын: Бобров Иван Васильевич

Отец ребёнка: Бобров Василий Яковлевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бобров Василий Яковлевич

Смерть
Неизвестно
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