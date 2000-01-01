Бобров Иван Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бобров Иван Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1898

Дата смерти

1968

Пол

Мужской

Отец

1858 г.р.

Мать

1854 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ИШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898

Отец: Бобров Василий Яковлевич

Мать: Ефимия Иоанновна

Смерть
1968
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