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Бобров Иван Васильевич
Бобров Иван Васильевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1898
Дата смерти
1968
Пол
Мужской
Отец
Бобров Василий Яковлевич
1858 г.р.
Мать
Ефимия Иоанновна
1854 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ИШ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898
Отец:
Бобров Василий Яковлевич
Мать:
Ефимия Иоанновна
Смерть
1968
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