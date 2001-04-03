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Бобров Петр Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1893

Дата смерти

1965

Пол

Мужской

Добавил:

ИШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893

Отец: Бобров Василий Яковлевич

Мать: Ефимия Иоанновна

Рождение ребёнка
08.03.1918

Дочь: Боброва Агния Петровна

Мать ребёнка: Боброва Ирина Яковлевна

Рождение ребёнка
19.03.1925

Дочь: Боброва Евдокия Петровна

Мать ребёнка: Ирина Яковлевна

Рождение ребёнка
1932

Дочь: Боброва -Ободенко Галина Петровна

Мать ребёнка: Боброва Ирина Яковлевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ирина Яковлевна

Смерть
1965
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