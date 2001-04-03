Бобров Петр Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1893
Дата смерти1965
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893
Отец: Бобров Василий Яковлевич
Мать: Ефимия Иоанновна
Рождение ребёнка
08.03.1918
Дочь: Боброва Агния Петровна
Мать ребёнка: Боброва Ирина Яковлевна
Рождение ребёнка
19.03.1925
Дочь: Боброва Евдокия Петровна
Мать ребёнка: Ирина Яковлевна
Рождение ребёнка
1932
Дочь: Боброва -Ободенко Галина Петровна
Мать ребёнка: Боброва Ирина Яковлевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ирина Яковлевна
Смерть
1965