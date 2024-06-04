Шатунов Терентий Елфимов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шатунов Терентий Елфимов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

После 1692

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шатунов Ефим (Елфимко) Семенов

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1682

Сын: Шатунов Тимофей Терентьев

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1687

Сын: Шатунов Еремей Терентьев

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1690

Сын: Торхов (Шатунов) Иван Терентьев

Мать ребёнка: не указана

Смерть
После 1692

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