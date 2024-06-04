Шатунов Терентий Елфимов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиПосле 1692
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Шатунов Ефим (Елфимко) Семенов
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1682
Сын: Шатунов Тимофей Терентьев
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1687
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1690
Сын: Торхов (Шатунов) Иван Терентьев
Мать ребёнка: не указана
Смерть
После 1692