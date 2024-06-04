Шатунов Ефим (Елфимко) Семенов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШатунов Ефим (Елфимко) Семенов

Шатунов Ефим (Елфимко) Семенов

Место рождения

дер. Роспопинская на ключе, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1636

Дата смерти

После 1671

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1636

Отец: Шатунов Семен (Семейка) Михайлов

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шатунов Терентий Елфимов

Мать ребёнка: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1671

Мы используем куки для улучшения работы сайта.