Шатунов Ефим (Елфимко) Семенов
Место рождениядер. Роспопинская на ключе, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1636
Дата смертиПосле 1671
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1636
Отец: Шатунов Семен (Семейка) Михайлов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1671