Шатунов Еремей Терентьев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1687
Дата смертиПосле 1717
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1687
Отец: Шатунов Терентий Елфимов
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шатунова Настасья
Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1709
Дочь: (Торхова) Катерина Еремеева
Мать ребёнка: Шатунова Настасья
Смерть
После 1717