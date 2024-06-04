Шатунов Еремей Терентьев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шатунов Еремей Терентьев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1687

Дата смерти

После 1717

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Около 1685 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1687

Отец: Шатунов Терентий Елфимов

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шатунова Настасья

Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1709

Дочь: (Торхова) Катерина Еремеева

Мать ребёнка: Шатунова Настасья

Смерть
После 1717

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