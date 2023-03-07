Торхов (Шатунов) Иван Терентьев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Торхов (Шатунов) Иван Терентьев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1690

Дата смерти

После 1723

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1690

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1713

Сын: Торхов (шатунов) Фадей Иванов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1716

Сын: Торхов (шатунов) Семен Иванов

Мать ребёнка: не указана

Березинской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1721

Сын: Торхов (шатунов) Емельян Иванов

Мать ребёнка: не указана

Березинской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Работа или профессия
Неизвестно
солдат
Место жительства
Неизвестно
Березинской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1723
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