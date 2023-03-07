Торхов (Шатунов) Иван Терентьев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1690
Дата смертиПосле 1723
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1690
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1713
Сын: Торхов (шатунов) Фадей Иванов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1716
Сын: Торхов (шатунов) Семен Иванов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1721
Сын: Торхов (шатунов) Емельян Иванов
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
солдат
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1723