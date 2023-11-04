Козлов Павел Феоктистович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Козлов Феоктист Львович
Мать: Козлова Анисья Остафьева
Рождение ребёнка
1891
Мать ребёнка: Козлова Ирина Исидоровна
Рождение ребёнка
1903
Сын: Козлов Иван Павлович
Мать ребёнка: Козлова Ирина Исидоровна
Рождение ребёнка
1906
Дочь: Козлова Ольга Павловна
Мать ребёнка: Козлова Ирина Исидоровна
Рождение ребёнка
25.02.1909
Мать ребёнка: Козлова Ирина Исидоровна
Рождение ребёнка
24.01.1911
Сын: Козлов Иван Павлович
Мать ребёнка: Козлова Ирина Исидоровна
Рождение ребёнка
25.05.1911
Дочь: Козлова Анилина Павловна
Мать ребёнка: Козлова Ирина Исидоровна
Рождение ребёнка
23.12.1911
Мать ребёнка: Козлова Ирина Исидоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Козлова Ирина Исидоровна
Смерть
Неизвестно