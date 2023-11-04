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Козлов Павел Феоктистович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Козлов Феоктист Львович

Мать: Козлова Анисья Остафьева

Рождение ребёнка
1891

Сын: Козлов Тимофей Павлович

Мать ребёнка: Козлова Ирина Исидоровна

Рождение ребёнка
1903

Сын: Козлов Иван Павлович

Мать ребёнка: Козлова Ирина Исидоровна

Рождение ребёнка
1906

Дочь: Козлова Ольга Павловна

Мать ребёнка: Козлова Ирина Исидоровна

Рождение ребёнка
25.02.1909

Сын: Козлов Василий Павлович

Мать ребёнка: Козлова Ирина Исидоровна

Рождение ребёнка
24.01.1911

Сын: Козлов Иван Павлович

Мать ребёнка: Козлова Ирина Исидоровна

Рождение ребёнка
25.05.1911

Дочь: Козлова Анилина Павловна

Мать ребёнка: Козлова Ирина Исидоровна

Рождение ребёнка
23.12.1911

Сын: Козлов Федор Павлович

Мать ребёнка: Козлова Ирина Исидоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Козлова Ирина Исидоровна

Смерть
Неизвестно
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