Козлов Иван Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКозлов Иван Павлович

Козлов Иван Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1903

Дата смерти

1908

Пол

Мужской

Добавил:

ПС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903

Отец: Козлов Павел Феоктистович

Мать: Козлова Ирина Исидоровна

Смерть
1908
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close