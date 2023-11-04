Козлов Феоктист Львович
Место рожденияНе указано
Дата рождения?.08.1840
Дата смерти19.08.1910
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.08.1840
Отец: Козлов Лев Григорьевич
Мать: Козлова Улита
Рождение ребёнка
1878
Сын: Козлов Константин Феоктистович
Мать ребёнка: Козлова Анисья Остафьева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Рюмина Дарья Феоктистовна
Мать ребёнка: Козлова Анисья Остафьева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Козлов Павел Феоктистович
Мать ребёнка: Козлова Анисья Остафьева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Козлова Анисья Остафьева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Козлова Анисья Остафьева
Смерть
19.08.1910