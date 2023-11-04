Козлов Феоктист Львович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козлов Феоктист Львович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.08.1840

Дата смерти

19.08.1910

Пол

Мужской

Добавил:

ПС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.08.1840

Отец: Козлов Лев Григорьевич

Мать: Козлова Улита

Рождение ребёнка
1878

Сын: Козлов Константин Феоктистович

Мать ребёнка: Козлова Анисья Остафьева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рюмина Дарья Феоктистовна

Мать ребёнка: Козлова Анисья Остафьева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Козлов Павел Феоктистович

Мать ребёнка: Козлова Анисья Остафьева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Козлов Петр Феоктистович

Мать ребёнка: Козлова Анисья Остафьева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Козлова Анисья Остафьева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
19.08.1910
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