Козлова Ирина Исидоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козлова Ирина Исидоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1891

Сын: Козлов Тимофей Павлович

Отец ребёнка: Козлов Павел Феоктистович

Рождение ребёнка
1903

Сын: Козлов Иван Павлович

Отец ребёнка: Козлов Павел Феоктистович

Рождение ребёнка
1906

Дочь: Козлова Ольга Павловна

Отец ребёнка: Козлов Павел Феоктистович

Рождение ребёнка
25.02.1909

Сын: Козлов Василий Павлович

Отец ребёнка: Козлов Павел Феоктистович

Рождение ребёнка
24.01.1911

Сын: Козлов Иван Павлович

Отец ребёнка: Козлов Павел Феоктистович

Рождение ребёнка
25.05.1911

Дочь: Козлова Анилина Павловна

Отец ребёнка: Козлов Павел Феоктистович

Рождение ребёнка
23.12.1911

Сын: Козлов Федор Павлович

Отец ребёнка: Козлов Павел Феоктистович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Козлов Павел Феоктистович

Смерть
Неизвестно
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