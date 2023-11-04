Козлова Ирина Исидоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1891
Отец ребёнка: Козлов Павел Феоктистович
Рождение ребёнка
1903
Сын: Козлов Иван Павлович
Отец ребёнка: Козлов Павел Феоктистович
Рождение ребёнка
1906
Дочь: Козлова Ольга Павловна
Отец ребёнка: Козлов Павел Феоктистович
Рождение ребёнка
25.02.1909
Отец ребёнка: Козлов Павел Феоктистович
Рождение ребёнка
24.01.1911
Сын: Козлов Иван Павлович
Отец ребёнка: Козлов Павел Феоктистович
Рождение ребёнка
25.05.1911
Дочь: Козлова Анилина Павловна
Отец ребёнка: Козлов Павел Феоктистович
Рождение ребёнка
23.12.1911
Отец ребёнка: Козлов Павел Феоктистович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно