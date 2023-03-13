Крыгина (Гордеева) Ульяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крыгина (Гордеева) Ульяна

Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

18.12.1837

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.12.1837

Отец: Гордеевъ(прием.) Матвей

Мать: Гордеева (Щипакина) Аксинья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дрягина (Крыгина) Пелагея

Отец ребёнка: Крыгинъ Василій

Бракосочетание
07.02.1862

Муж: Крыгинъ Василій

Рождение ребёнка
22.10.1864

Дочь: Сударчикова (Крыгина) Анастасія

Отец ребёнка: Крыгинъ Василій

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
26.03.1867

Дочь: Латышева (Крыгина) Матрена

Отец ребёнка: Крыгинъ Василій

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.04.1870

Дочь: (Крыгина) Агаѳія

Отец ребёнка: Крыгинъ Василій

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
15.02.1873

Сын: Крыгинъ Федоръ

Отец ребёнка: Крыгинъ Василій

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
29.11.1875

Сын: Крыгинъ Андрей

Отец ребёнка: Крыгинъ Василій

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
08.05.1883

Сын: Крыгинъ Николай

Отец ребёнка: Крыгинъ Василій

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

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