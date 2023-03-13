Крыгина (Гордеева) Ульяна
Место рождения
Дата рождения18.12.1837
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.12.1837
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дрягина (Крыгина) Пелагея
Отец ребёнка: Крыгинъ Василій
Бракосочетание
07.02.1862
Муж: Крыгинъ Василій
Рождение ребёнка
22.10.1864
Дочь: Сударчикова (Крыгина) Анастасія
Отец ребёнка: Крыгинъ Василій
Рождение ребёнка
26.03.1867
Дочь: Латышева (Крыгина) Матрена
Отец ребёнка: Крыгинъ Василій
Рождение ребёнка
20.04.1870
Дочь: (Крыгина) Агаѳія
Отец ребёнка: Крыгинъ Василій
Рождение ребёнка
15.02.1873
Сын: Крыгинъ Федоръ
Отец ребёнка: Крыгинъ Василій
Рождение ребёнка
29.11.1875
Сын: Крыгинъ Андрей
Отец ребёнка: Крыгинъ Василій
Рождение ребёнка
08.05.1883
Сын: Крыгинъ Николай
Отец ребёнка: Крыгинъ Василій