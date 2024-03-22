Гордеева (Щипакина) Аксинья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гордеева (Щипакина) Аксинья

Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

22.01.1800

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.01.1800

Отец: Щипакинъ Василий

Мать: Щипакина Хрестинья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1830

Сын: Гордеевъ Дмитрий

Отец ребёнка: Гордеевъ(прием.) Матвей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
12.05.1835

Сын: Гордеевъ Николай

Отец ребёнка: Гордеевъ(прием.) Матвей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
18.12.1837

Дочь: Крыгина Ульяна

Отец ребёнка: Гордеевъ(прием.) Матвей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
24.06.1840

Сын: Гордеевъ Иванъ

Отец ребёнка: Гордеевъ(прием.) Матвей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
15.09.1841

Сын: Гордеевъ Андрей

Отец ребёнка: Гордеевъ(прием.) Матвей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гордеевъ(прием.) Матвей

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