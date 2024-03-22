Гордеева (Щипакина) Аксинья
Место рождения
Дата рождения22.01.1800
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.01.1800
Отец: Щипакинъ Василий
Мать: Щипакина Хрестинья
Рождение ребёнка
1830
Сын: Гордеевъ Дмитрий
Отец ребёнка: Гордеевъ(прием.) Матвей
Рождение ребёнка
12.05.1835
Сын: Гордеевъ Николай
Отец ребёнка: Гордеевъ(прием.) Матвей
Рождение ребёнка
18.12.1837
Дочь: Крыгина Ульяна
Отец ребёнка: Гордеевъ(прием.) Матвей
Рождение ребёнка
24.06.1840
Сын: Гордеевъ Иванъ
Отец ребёнка: Гордеевъ(прием.) Матвей
Рождение ребёнка
15.09.1841
Сын: Гордеевъ Андрей
Отец ребёнка: Гордеевъ(прием.) Матвей
Бракосочетание
Неизвестно