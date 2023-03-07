Гордеевъ Андрей
Место рождения
Дата рождения15.09.1841
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1841
Отец: Гордеевъ(прием.) Матвей
Мать: Гордеева Аксинья
Бракосочетание
02.02.1862
Жена: Гордеева Евдокия
Рождение ребёнка
09.11.1862
Дочь: Стефанида
Мать ребёнка: Гордеева Евдокия
Рождение ребёнка
04.06.1865
Дочь: Гордеева Акулина
Мать ребёнка: Гордеева Евдокия
Рождение ребёнка
25.03.1867
Мать ребёнка: Гордеева Евдокия
Рождение ребёнка
07.08.1869
Дочь: Кувшинова Евдокия
Мать ребёнка: Гордеева Евдокия
Рождение ребёнка
23.04.1872
Дочь: Ерышева Ирина
Мать ребёнка: Гордеева Евдокия
Рождение ребёнка
14.12.1874
Дочь: Анастасия
Мать ребёнка: Гордеева Евдокия
Рождение ребёнка
1877
Сын: Гордеевъ Федоръ
Мать ребёнка: Гордеева Евдокия