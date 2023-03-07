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Гордеевъ Андрей

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

15.09.1841

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1841

Отец: Гордеевъ(прием.) Матвей

Мать: Гордеева Аксинья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
02.02.1862

Жена: Гордеева Евдокия

Рождение ребёнка
09.11.1862

Дочь: Стефанида

Мать ребёнка: Гордеева Евдокия

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
04.06.1865

Дочь: Гордеева Акулина

Мать ребёнка: Гордеева Евдокия

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
25.03.1867

Сын: Гордеевъ(прием.) Гаврила

Мать ребёнка: Гордеева Евдокия

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
07.08.1869

Дочь: Кувшинова Евдокия

Мать ребёнка: Гордеева Евдокия

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
23.04.1872

Дочь: Ерышева Ирина

Мать ребёнка: Гордеева Евдокия

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
14.12.1874

Дочь: Анастасия

Мать ребёнка: Гордеева Евдокия

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1877

Сын: Гордеевъ Федоръ

Мать ребёнка: Гордеева Евдокия

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