Ерышева (Гордеева) Ирина
Место рождения
Дата рождения23.04.1872
Дата смерти21.02.1911
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.04.1872
Отец: Гордеевъ Андрей
Мать: Гордеева Евдокия
Рождение ребёнка
20.07.1889
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Ерышевъ Павелъ
Александровка
Бракосочетание
07.02.1897
Муж: Ерышевъ Павелъ
Рождение ребёнка
18.05.1901
Дочь: Федосья
Отец ребёнка: Ерышевъ Павелъ
Александровка
Рождение ребёнка
07.06.1903
Дочь: Ерышева Акулина
Отец ребёнка: Ерышевъ Павелъ
Александровка
Рождение ребёнка
25.10.1907
Дочь: Анастасия
Отец ребёнка: Ерышевъ Павелъ
Александровка
Смерть
21.02.1911
Александровка
Причина смерти: отъ чахотки