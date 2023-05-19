Ерышева (Гордеева) Ирина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ерышева (Гордеева) Ирина

Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

23.04.1872

Дата смерти

21.02.1911

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.04.1872

Отец: Гордеевъ Андрей

Мать: Гордеева Евдокия

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.07.1889

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Ерышевъ Павелъ

Александровка
Бракосочетание
07.02.1897

Муж: Ерышевъ Павелъ

Рождение ребёнка
18.05.1901

Дочь: Федосья

Отец ребёнка: Ерышевъ Павелъ

Александровка
Рождение ребёнка
07.06.1903

Дочь: Ерышева Акулина

Отец ребёнка: Ерышевъ Павелъ

Александровка
Рождение ребёнка
25.10.1907

Дочь: Анастасия

Отец ребёнка: Ерышевъ Павелъ

Александровка
Смерть
21.02.1911
Александровка
Причина смерти: отъ чахотки
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