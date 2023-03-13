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Ерышевъ Павелъ

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Место рождения

Александровка

Дата рождения

15.01.1872

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.1872

Отец: Ерышевъ Сидоръ

Мать: Ерышева Марина

Александровка
Рождение ребёнка
20.07.1889

Дочь: Анна

Мать ребёнка: Ерышева Ирина

Александровка
Бракосочетание
07.02.1897

Жена: Ерышева Ирина

Рождение ребёнка
18.05.1901

Дочь: Федосья

Мать ребёнка: Ерышева Ирина

Александровка
Рождение ребёнка
07.06.1903

Дочь: Ерышева Акулина

Мать ребёнка: Ерышева Ирина

Александровка
Рождение ребёнка
25.10.1907

Дочь: Анастасия

Мать ребёнка: Ерышева Ирина

Александровка
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