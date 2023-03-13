Ерышевъ Павелъ
Место рожденияАлександровка
Дата рождения15.01.1872
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.1872
Отец: Ерышевъ Сидоръ
Мать: Ерышева Марина
Александровка
Рождение ребёнка
20.07.1889
Дочь: Анна
Мать ребёнка: Ерышева Ирина
Александровка
Бракосочетание
07.02.1897
Жена: Ерышева Ирина
Рождение ребёнка
18.05.1901
Дочь: Федосья
Мать ребёнка: Ерышева Ирина
Александровка
Рождение ребёнка
07.06.1903
Дочь: Ерышева Акулина
Мать ребёнка: Ерышева Ирина
Александровка
Рождение ребёнка
25.10.1907
Дочь: Анастасия
Мать ребёнка: Ерышева Ирина
Александровка