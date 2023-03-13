Ерышева (Орлова) Марина
Место рожденияАлександровка
Дата рождения17.07.1853
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.07.1853
Отец: Орловъ Петръ
Мать: Орлова Анастасия
Александровка
Рождение ребёнка
15.01.1872
Сын: Ерышевъ Павелъ
Отец ребёнка: Ерышевъ Сидоръ
Александровка
Рождение ребёнка
17.10.1880
Дочь: Прасковья
Отец ребёнка: Ерышевъ Сидоръ
Александровка
Рождение ребёнка
1882
Сын: Ерышевъ Петръ
Отец ребёнка: Ерышевъ Сидоръ
Рождение ребёнка
1884
Сын: Ерышевъ Николай
Отец ребёнка: Ерышевъ Сидоръ
Рождение ребёнка
1887
Сын: Ерышевъа Никита
Отец ребёнка: Ерышевъ Сидоръ
Рождение ребёнка
1889
Дочь: Ерышева Федосья
Отец ребёнка: Ерышевъ Сидоръ
Рождение ребёнка
25.06.1892
Сын: Ерышевъ Андрей
Отец ребёнка: Ерышевъ Сидоръ
Александровка
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Полукова Евдокия
Отец ребёнка: Ерышевъ Сидоръ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ерышевъ Сидоръ