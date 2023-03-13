Ерышева (Орлова) Марина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ерышева (Орлова) Марина

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Место рождения

Александровка

Дата рождения

17.07.1853

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.07.1853

Отец: Орловъ Петръ

Мать: Орлова Анастасия

Александровка
Рождение ребёнка
15.01.1872

Сын: Ерышевъ Павелъ

Отец ребёнка: Ерышевъ Сидоръ

Александровка
Рождение ребёнка
17.10.1880

Дочь: Прасковья

Отец ребёнка: Ерышевъ Сидоръ

Александровка
Рождение ребёнка
1882

Сын: Ерышевъ Петръ

Отец ребёнка: Ерышевъ Сидоръ

Рождение ребёнка
1884

Сын: Ерышевъ Николай

Отец ребёнка: Ерышевъ Сидоръ

Рождение ребёнка
1887

Сын: Ерышевъа Никита

Отец ребёнка: Ерышевъ Сидоръ

Рождение ребёнка
1889

Дочь: Ерышева Федосья

Отец ребёнка: Ерышевъ Сидоръ

Рождение ребёнка
25.06.1892

Сын: Ерышевъ Андрей

Отец ребёнка: Ерышевъ Сидоръ

Александровка
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Полукова Евдокия

Отец ребёнка: Ерышевъ Сидоръ

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ерышевъ Сидоръ

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