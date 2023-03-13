(Ерышева) Прасковья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Ерышева) Прасковья

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Место рождения

Александровка

Дата рождения

17.10.1880

Пол

Женский

Отец

1848 г.р.

Мать

1853 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.10.1880

Отец: Ерышевъ Сидоръ

Мать: Ерышева Марина

Александровка
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