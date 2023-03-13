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(Ерышева) Прасковья
(Ерышева) Прасковья
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Место рождения
Александровка
Дата рождения
17.10.1880
Пол
Женский
Отец
Ерышевъ Сидоръ
1848 г.р.
Мать
Ерышева (Орлова) Марина
1853 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.10.1880
Отец:
Ерышевъ Сидоръ
Мать:
Ерышева Марина
Александровка
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