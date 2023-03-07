Латышева (Крыгина) Матрена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Латышева (Крыгина) Матрена

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

26.03.1867

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.03.1867

Отец: Крыгинъ Василій

Мать: Крыгина Ульяна

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
30.01.1892

Сын: Латышевъ Сидоръ

Отец ребёнка: Латышевъ Степанъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
31.08.1894

Сын: Латышевъ Сергей

Отец ребёнка: Латышевъ Степанъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1898

Дочь: Латышева Ирина

Отец ребёнка: Латышевъ Степанъ

Рождение ребёнка
23.02.1901

Дочь: Евдокия

Отец ребёнка: Латышевъ Степанъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
21.09.1907

Дочь: Ефросинья

Отец ребёнка: Латышевъ Степанъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
22.05.1912

Сын: Латышевъ Михаилъ

Отец ребёнка: Латышевъ Степанъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Латышевъ Степанъ

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