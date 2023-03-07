Латышева (Крыгина) Матрена
Место рождения
Дата рождения26.03.1867
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.03.1867
Отец: Крыгинъ Василій
Мать: Крыгина Ульяна
Рождение ребёнка
30.01.1892
Сын: Латышевъ Сидоръ
Отец ребёнка: Латышевъ Степанъ
Рождение ребёнка
31.08.1894
Сын: Латышевъ Сергей
Отец ребёнка: Латышевъ Степанъ
Рождение ребёнка
1898
Дочь: Латышева Ирина
Отец ребёнка: Латышевъ Степанъ
Рождение ребёнка
23.02.1901
Дочь: Евдокия
Отец ребёнка: Латышевъ Степанъ
Рождение ребёнка
21.09.1907
Дочь: Ефросинья
Отец ребёнка: Латышевъ Степанъ
Рождение ребёнка
22.05.1912
Сын: Латышевъ Михаилъ
Отец ребёнка: Латышевъ Степанъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Латышевъ Степанъ