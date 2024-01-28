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Груздев Никандр Федорович

Место рождения

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область

Дата рождения

1847

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847

Отец: Груздев Федор Александрович

Мать: Груздева Авдотья Васильевна

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Груздева Евлампия Родионовна

Работа или профессия
Неизвестно
выделка заячьих шкур
Рождение ребёнка
1870

Сын: Груздев Николай Никандрович

Мать ребёнка: Груздева Евлампия Родионовна

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1895

Дочь: (Груздева) Мария Никандровна

Мать ребёнка: Груздева Евлампия Родионовна

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Смерть
Неизвестно

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