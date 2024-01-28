Груздев Никандр Федорович
Место рождения
Дата рождения1847
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
выделка заячьих шкур
Рождение ребёнка
1870
Сын: Груздев Николай Никандрович
Мать ребёнка: Груздева Евлампия Родионовна
Рождение ребёнка
1895
Дочь: (Груздева) Мария Никандровна
Мать ребёнка: Груздева Евлампия Родионовна
Смерть
Неизвестно