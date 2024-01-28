Груздева Авдотья Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Груздева Авдотья Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1818

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1816 г.р.

Дети

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1838

Дочь: Анна Федоровна

Отец ребёнка: Груздев Федор Александрович

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1847

Сын: Груздев Никандр Федорович

Отец ребёнка: Груздев Федор Александрович

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Груздев Федор Александрович

Смерть
Неизвестно
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