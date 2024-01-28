Груздева Евлампия Родионовна
Место рождения
Дата рождения1850
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
домашнее тканье холста
Рождение ребёнка
1870
Сын: Груздев Николай Никандрович
Отец ребёнка: Груздев Никандр Федорович
Рождение ребёнка
1895
Дочь: (Груздева) Мария Никандровна
Отец ребёнка: Груздев Никандр Федорович
Смерть
Неизвестно