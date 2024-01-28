Груздева Евлампия Родионовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Груздева Евлампия Родионовна

Место рождения

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область

Дата рождения

1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850

Отец: не указан

Мать: не указана

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Груздев Никандр Федорович

Работа или профессия
Неизвестно
домашнее тканье холста
Рождение ребёнка
1870

Сын: Груздев Николай Никандрович

Отец ребёнка: Груздев Никандр Федорович

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1895

Дочь: (Груздева) Мария Никандровна

Отец ребёнка: Груздев Никандр Федорович

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Смерть
Неизвестно

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