Алдатов Джамбулат Джанхотович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1836
Дата смерти1918
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836
Отец: Алдатов Джанхот Рувасович
Мать: Алдатова Бубу
Рождение ребёнка
1884
Сын: Алдатов Магомет Джамбулатович
Мать ребёнка: Алдатова Аминат Боевна
Брут, Правобережный муниципальный район, Республика Северная Осетия-Алания
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Алдатова Аминат Боевна
Смерть
1918