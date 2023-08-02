Алдатов Джамбулат Джанхотович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алдатов Джамбулат Джанхотович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1836

Дата смерти

1918

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836

Отец: Алдатов Джанхот Рувасович

Мать: Алдатова Бубу

Рождение ребёнка
1884

Сын: Алдатов Магомет Джамбулатович

Мать ребёнка: Алдатова Аминат Боевна

Брут, Правобережный муниципальный район, Республика Северная Осетия-Алания
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Алдатова Аминат Боевна

Смерть
1918
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