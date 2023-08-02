Алдатова (Шанаева) Аминат Боевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алдатова (Шанаева) Аминат Боевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Не указана

Муж

1836 г.р.

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1884

Сын: Алдатов Магомет Джамбулатович

Отец ребёнка: Алдатов Джамбулат Джанхотович

Брут, Правобережный муниципальный район, Республика Северная Осетия-Алания
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алдатов Джамбулат Джанхотович

Смерть
Неизвестно
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