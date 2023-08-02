Алдатова (Шанаева) Аминат Боевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
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МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1884
Сын: Алдатов Магомет Джамбулатович
Отец ребёнка: Алдатов Джамбулат Джанхотович
Брут, Правобережный муниципальный район, Республика Северная Осетия-Алания
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно