Алдатов Джанхот Рувасович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: Алдатова ?
Рождение ребёнка
1832
Сын: Алдатов Беслан
Мать ребёнка: Алдатова Бубу
Рождение ребёнка
1835
Сын: Алдатов Бимбулат
Мать ребёнка: Алдатова Бубу
Рождение ребёнка
1836
Сын: Алдатов Джамбулат Джанхотович
Мать ребёнка: Алдатова Бубу
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Жантиева Дзау (Дзан) Дзанхотовна
Мать ребёнка: Алдатова Бубу
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Алдатова Бубу
Смерть
Неизвестно