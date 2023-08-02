Алдатов Джанхот Рувасович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алдатов Джанхот Рувасович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Алдатова ?

Рождение ребёнка
1832

Сын: Алдатов Беслан

Мать ребёнка: Алдатова Бубу

Рождение ребёнка
1835

Сын: Алдатов Бимбулат

Мать ребёнка: Алдатова Бубу

Рождение ребёнка
1836

Сын: Алдатов Джамбулат Джанхотович

Мать ребёнка: Алдатова Бубу

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Жантиева Дзау (Дзан) Дзанхотовна

Мать ребёнка: Алдатова Бубу

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Алдатова Бубу

Смерть
Неизвестно
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