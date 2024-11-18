григорий аврамов Между 1829 и 1836 — найти родственников по фамилии на Familio
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григорий аврамов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1829 и 1836

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1829 и 1836

Отец: Комаров аврам степанов

Мать: Комарова Татьяна Гаврилова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Комарова олимпиада аврамова

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Комарова екатерина иванова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1848

Дочь: Комарова ефросинья григорьева

Мать ребёнка: Комарова екатерина иванова

Рождение ребёнка
1850

Дочь: Комарова авдотья григорьева

Мать ребёнка: Комарова екатерина иванова

Рождение ребёнка
1854

Дочь: Комарова Устинья Григорьева

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1856

Дочь: Комарова евдокия григорьева

Мать ребёнка: Комарова екатерина иванова

Рождение ребёнка
16.04.1857

Сын: Комаров Георгий григорьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1861

Сын: Комаров александр григорьев

Мать ребёнка: Комарова екатерина иванова

Рождение ребёнка
1873

Сын: Комаров василий григорьев

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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