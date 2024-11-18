григорий аврамов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1829 и 1836
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Комментарий
Рождение
Между 1829 и 1836
Отец: Комаров аврам степанов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Комарова олимпиада аврамова
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Комарова ефросинья григорьева
Мать ребёнка: Комарова екатерина иванова
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Комарова авдотья григорьева
Мать ребёнка: Комарова екатерина иванова
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Комарова Устинья Григорьева
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Комарова евдокия григорьева
Мать ребёнка: Комарова екатерина иванова
Рождение ребёнка
16.04.1857
Сын: Комаров Георгий григорьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1861
Сын: Комаров александр григорьев
Мать ребёнка: Комарова екатерина иванова
Рождение ребёнка
1873
Сын: Комаров василий григорьев
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно