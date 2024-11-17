Комаров Георгий григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.04.1857
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.04.1857
Отец: григорий аврамов
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мария Яковлева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1891
Сын: Комаров Григорий
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1894
Мать ребёнка: Комарова Мария Яковлева
Рождение ребёнка
1897
Дочь: Комарова Анна Георгиевна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно