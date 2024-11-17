Комаров Георгий григорьевич 16.04.1857 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиКомаров Георгий григорьевич

Комаров Георгий григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.04.1857

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.04.1857

Отец: григорий аврамов

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мария Яковлева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Комаров Иван георгиевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1891

Сын: Комаров Григорий

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1894

Сын: Комаров Петр Георгиевич

Мать ребёнка: Комарова Мария Яковлева

Рождение ребёнка
1897

Дочь: Комарова Анна Георгиевна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.